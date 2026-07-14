ФСБ: рэпер Киевстонер следил за подготовкой теракта СБУ в Подмосковье

Как сообщали украинские СМИ, значительную часть времени Киевстонер жил и строил карьеру в России, однако американский паспорт оставался его главным финансовым инструментом. Данные расследований указывают, что в музыкальных реестрах, на стриминговых платформах (Apple Music, Shazam) и в коммерческих контрактах — включая период его работы в РФ в качестве соведущего российского исполнителя Басты на YouTube-шоу GazLive — он подписывался исключительно как Слевин Дадян. Все счета открывались на его иностранный паспорт, что ~позволяло артисту успешно уходить от налоговых проверок как в России, так и на Украине~, указывают издания.