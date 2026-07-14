Пенсионерки и мужчины в расцвете сил: кого чаще всего атакуют телефонные мошенники в Нижегородской области

Всего за шесть месяцев системы антиспама отсекли в регионе более 12,6 миллиона подозрительных вызовов. Если перевести заблокированное время в минуты, получится почти 2,9 миллиона — это больше пяти с половиной лет непрерывных разговоров, которых нижегородцы просто не услышали. Средняя продолжительность одного спамерского дозвона составила 13 секунд.