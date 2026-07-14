Ангел-хранитель в погонах. Кто встречает высоких гостей в Пермском крае

Пермский край часто посещают высокопоставленные гости: от представителей других регионов до президента. Одна из основных задач принимающей стороны — обеспечить их безопасность. Причём в последнее время эта тема приобрела особую актуальность. Сопровождают кортежи сотрудники отдельного специального взвода Госавтоинспекции. Это стражи порядка, которые работают в правоохранительных органах много лет, и назубок знают все тонкости профессии. В их числе — старший инспектор ДПС ОСВ ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции Фёдор Князев.
Сохранять хладнокровие.
— В последние годы высокопоставленные гости приезжают чаще или реже?
— Примерно, как и раньше. В числе персон, посетивших Пермский край за последнее время, были президент России Владимир Путин, полпред президента в ПФО Михаил Бабич, глава МИД РФ Сергей Лавров. Также довелось сопровождать заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сенатора Дмитрия Рогозина, вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
— Как обычно ведут себя вип-персоны?
— Очень вежливо, с уважением. Многие жмут руку, благодарят за службу.
— Волнительно было сопровождать президента?
— Приезд президента, конечно, вызвал особые эмоции, но мы трепетно относимся ко всем визитам. Работа в нашем звене требует высокой бдительности.
— Важен и внешний вид госавтоинспектора?
— Безусловно! Госавтоинспектор всегда должен быть опрятным, а служебные машины чистые. Граждане видят нас на маршруте патрулирования, и так формируется их мнение в целом о полиции.
— Какие обязанности инспекторы спецвзвода выполняют, кроме сопровождения особо важных гостей?
— Наши главные задачи такие же, как у других инспекторов ДПС — обеспечение безопасности на дорогах. Это контроль соблюдения ПДД участниками движения, как водителями, так и пешеходами. В этом основа профилактики аварий. Инспектор должен находиться там, где он особенно нужен, например, — на сложных участках. Ещё одна из мер профилактики безопасности на проезжей части — это рейды по выявлению нетрезвых водителей и лихачей среди тех, кто управляет общественным транспортом.
Камеры творят чудеса.
— Как, по-вашему, пермские водители становятся более или менее дисциплинированными?
— Думаю, дисциплина повышается. Во многом это связано с ужесточением наказания за некоторые проступки. К примеру, за повторную езду в состоянии опьянения теперь могут изъять автомобиль. Ещё одна причина — увеличение числа камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
— Какая авария из вашей практики запомнилась вам больше всего?
— В конце мая я ездил на ДТП в Суксунский округ, где «Ларгус» угодил под фуру. Это была ужасная авария: управлявшая универсалом женщина погибла вместе с тремя своими детьми, четвёртый — выжил.
Другая запомнившаяся авария произошла в начале этого года на Восточном обходе. На автомобиле «Лада Гранта» двигались мать с сыном. На обледеневшей дороге машину развернуло. Они позвонили главе семейства и попросили приехать на место, а потом пошли устанавливать аварийный знак. Шёл снег, видимость была очень плохая. Когда мать с сыном возвращались обратно к своей машине — их сбил другой водитель. Смерть наступила мгновенно.
Во избежание таких жутких аварий хотелось обратиться к участникам движения с просьбой быть максимально бдительными на дороге и соблюдать правила в любое время дня и ночи, ориентироваться на погодные условия, выбирать скорость, обеспечивающую возможность предотвращения трагических последствий. Лучше вовсе отказаться от поездки, дабы не подвергать себя опасности.
— Были в вашей практике необычные случаи?
— Такая история была у коллег. Экипаж, патрулировавший улицы Кировского района краевой столицы, остановил женщину-водителя и попросил предъявить права. Оказалось, что пермячка никогда их не получала. Буквально через пару минут выяснилось, почему у неё нет удостоверения: у женщины начался приступ эпилепсии (с этим заболеванием за руль нельзя). Сотрудники ДПС в этот момент оформляли протокол. Когда они увидели, что у пермячки конвульсии, стали оказывать первую помощь и буквально вернули её к жизни. Через несколько дней она подала жалобу на госавтоинспекторов за то, что они оформили в отношении неё протокол за езду без прав, представляете?
— Кто реже нарушает правила движения?
— Женщины. Думаю, что причина в более развитом у них инстинкте самосохранения. Мужчины склонны к рискованным манёврам.
— Много происходит аварий с начинающими водителями?
— Если говорить о серьёзных авариях, то в них чаще попадают автолюбители со стажем более двух лет. А молодые водители в основном становятся участниками ДТП без пострадавших: когда «притираются» машины, к примеру. Всего с 1 января по 29 июня 2026 году в крае по вине водителей со стажем до двух лет произошли 32 аварии (на 19,4% больше, чем за то же время в прошлом году). В них погибли два человека, 58 участников движения получили травмы.
— Какие советы вы можете дать молодым водителям?
— Старайтесь получить как можно больше практического опыта, берите дополнительные занятия и до, и после выдачи прав. Очень полезно пройти курс контраварийного вождения, где учат поведению на обледенелой дороге, при заносах и т. д.
— Что должен уметь госавтоинспектор? Стрелять? Быстро бегать? Оказывать медпомощь?
— Всё перечисленное. Мы осваиваем приёмы борьбы, проходим физподготовку, занимаемся стрельбой в тире. В автомобилях ДПС есть целый набор медицинского оборудования, которым каждый госавтоинспектор должен уметь пользоваться, чтобы оказывать пострадавшим в авариях помощь до приезда скорой. Мы регулярно посещаем уроки Центра медицины катастроф.
— Сложно постигать эту науку?
— Всё зависит от конкретного человека. Однажды нам читали лекцию о том, как принимать роды. В роли беременной был женский манекен, внутри него находился контейнер с имитацией крови. Когда лектор надавил на живот, появился манекен малыша, выступила «кровь». Это было настолько реалистично, что один из «студентов» потерял сознание. В тот день мы отработали на нём приёмы первой помощи. По сей день вспоминаем эту историю.
— Чем занимаетесь вне работы?
— Свободное время я стараюсь проводить с семьёй: женой, сыном, родителями. Люблю ходить за грибами, ягодами, рыбачить. Летом катаюсь на велосипеде, а зимой — на лыжах.
— Какую цель ставите перед собой на ближайшее время?
— Как и прежде тщательно выполнять свои обязанности. Главное, чтоб рядом всегда был напарник, который тебя поддерживает и понимает с полуслова. Как правило, так и выходит. Когда долго работаешь с человеком, начинаешь «читать» его мысли. В нашей работе это очень важно.
— Что пожелаете своим коллегам?
— Желаю, чтобы каждый инспектор ДПС, возвращаясь домой, чувствовал, что он сделал за день на работе абсолютно всё, что от него зависит, причём на все сто процентов: «убрал» пьяного с дороги, оказал помощь и поддержку раненому в аварии. Ведь дело не в количестве составленных за смен у протоколов и постановлений, а в душевности. Что бы ни происходило за день, важно не поддаваться негативу, не разочаровываться в окружающих людях. Нужно идти на выручку в сложных дорожных ситуациях. Важно также помнить, что мы спасаем чьи-то жизни, если отдаёмся работе до конца.