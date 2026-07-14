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Ангел-хранитель в погонах. Кто встречает высоких гостей в Пермском крае

Интервью сайту дал госавтоинспектор Фёдор Князев.

Пермский край часто посещают высокопоставленные гости: от представителей других регионов до президента. Одна из основных задач принимающей стороны — обеспечить их безопасность. Причём в последнее время эта тема приобрела особую актуальность. Сопровождают кортежи сотрудники отдельного специального взвода Госавтоинспекции. Это стражи порядка, которые работают в правоохранительных органах много лет, и назубок знают все тонкости профессии. В их числе — старший инспектор ДПС ОСВ ДПС ГИБДД, старший лейтенант полиции Фёдор Князев.

Сохранять хладнокровие.

— В последние годы высокопоставленные гости приезжают чаще или реже?

— Примерно, как и раньше. В числе персон, посетивших Пермский край за последнее время, были президент России Владимир Путин, полпред президента в ПФО Михаил Бабич, глава МИД РФ Сергей Лавров. Также довелось сопровождать заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сенатора Дмитрия Рогозина, вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

— Как обычно ведут себя вип-персоны?

— Очень вежливо, с уважением. Многие жмут руку, благодарят за службу.

— Волнительно было сопровождать президента?

— Приезд президента, конечно, вызвал особые эмоции, но мы трепетно относимся ко всем визитам. Работа в нашем звене требует высокой бдительности.

— Важен и внешний вид госавтоинспектора?

— Безусловно! Госавтоинспектор всегда должен быть опрятным, а служебные машины чистые. Граждане видят нас на маршруте патрулирования, и так формируется их мнение в целом о полиции.

— Какие обязанности инспекторы спецвзвода выполняют, кроме сопровождения особо важных гостей?

— Наши главные задачи такие же, как у других инспекторов ДПС — обеспечение безопасности на дорогах. Это контроль соблюдения ПДД участниками движения, как водителями, так и пешеходами. В этом основа профилактики аварий. Инспектор должен находиться там, где он особенно нужен, например, — на сложных участках. Ещё одна из мер профилактики безопасности на проезжей части — это рейды по выявлению нетрезвых водителей и лихачей среди тех, кто управляет общественным транспортом.

Камеры творят чудеса.

— Как, по-вашему, пермские водители становятся более или менее дисциплинированными?

— Думаю, дисциплина повышается. Во многом это связано с ужесточением наказания за некоторые проступки. К примеру, за повторную езду в состоянии опьянения теперь могут изъять автомобиль. Ещё одна причина — увеличение числа камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

— Какая авария из вашей практики запомнилась вам больше всего?

— В конце мая я ездил на ДТП в Суксунский округ, где «Ларгус» угодил под фуру. Это была ужасная авария: управлявшая универсалом женщина погибла вместе с тремя своими детьми, четвёртый — выжил.

Другая запомнившаяся авария произошла в начале этого года на Восточном обходе. На автомобиле «Лада Гранта» двигались мать с сыном. На обледеневшей дороге машину развернуло. Они позвонили главе семейства и попросили приехать на место, а потом пошли устанавливать аварийный знак. Шёл снег, видимость была очень плохая. Когда мать с сыном возвращались обратно к своей машине — их сбил другой водитель. Смерть наступила мгновенно.

Во избежание таких жутких аварий хотелось обратиться к участникам движения с просьбой быть максимально бдительными на дороге и соблюдать правила в любое время дня и ночи, ориентироваться на погодные условия, выбирать скорость, обеспечивающую возможность предотвращения трагических последствий. Лучше вовсе отказаться от поездки, дабы не подвергать себя опасности.

— Были в вашей практике необычные случаи?

— Такая история была у коллег. Экипаж, патрулировавший улицы Кировского района краевой столицы, остановил женщину-водителя и попросил предъявить права. Оказалось, что пермячка никогда их не получала. Буквально через пару минут выяснилось, почему у неё нет удостоверения: у женщины начался приступ эпилепсии (с этим заболеванием за руль нельзя). Сотрудники ДПС в этот момент оформляли протокол. Когда они увидели, что у пермячки конвульсии, стали оказывать первую помощь и буквально вернули её к жизни. Через несколько дней она подала жалобу на госавтоинспекторов за то, что они оформили в отношении неё протокол за езду без прав, представляете?

— Кто реже нарушает правила движения?

— Женщины. Думаю, что причина в более развитом у них инстинкте самосохранения. Мужчины склонны к рискованным манёврам.

— Много происходит аварий с начинающими водителями?

— Если говорить о серьёзных авариях, то в них чаще попадают автолюбители со стажем более двух лет. А молодые водители в основном становятся участниками ДТП без пострадавших: когда «притираются» машины, к примеру. Всего с 1 января по 29 июня 2026 году в крае по вине водителей со стажем до двух лет произошли 32 аварии (на 19,4% больше, чем за то же время в прошлом году). В них погибли два человека, 58 участников движения получили травмы.

— Какие советы вы можете дать молодым водителям?

— Старайтесь получить как можно больше практического опыта, берите дополнительные занятия и до, и после выдачи прав. Очень полезно пройти курс контраварийного вождения, где учат поведению на обледенелой дороге, при заносах и т. д.

— Что должен уметь госавтоинспектор? Стрелять? Быстро бегать? Оказывать медпомощь?

— Всё перечисленное. Мы осваиваем приёмы борьбы, проходим физподготовку, занимаемся стрельбой в тире. В автомобилях ДПС есть целый набор медицинского оборудования, которым каждый госавтоинспектор должен уметь пользоваться, чтобы оказывать пострадавшим в авариях помощь до приезда скорой. Мы регулярно посещаем уроки Центра медицины катастроф.

— Сложно постигать эту науку?

— Всё зависит от конкретного человека. Однажды нам читали лекцию о том, как принимать роды. В роли беременной был женский манекен, внутри него находился контейнер с имитацией крови. Когда лектор надавил на живот, появился манекен малыша, выступила «кровь». Это было настолько реалистично, что один из «студентов» потерял сознание. В тот день мы отработали на нём приёмы первой помощи. По сей день вспоминаем эту историю.

— Чем занимаетесь вне работы?

— Свободное время я стараюсь проводить с семьёй: женой, сыном, родителями. Люблю ходить за грибами, ягодами, рыбачить. Летом катаюсь на велосипеде, а зимой — на лыжах.

— Какую цель ставите перед собой на ближайшее время?

— Как и прежде тщательно выполнять свои обязанности. Главное, чтоб рядом всегда был напарник, который тебя поддерживает и понимает с полуслова. Как правило, так и выходит. Когда долго работаешь с человеком, начинаешь «читать» его мысли. В нашей работе это очень важно.

— Что пожелаете своим коллегам?

— Желаю, чтобы каждый инспектор ДПС, возвращаясь домой, чувствовал, что он сделал за день на работе абсолютно всё, что от него зависит, причём на все сто процентов: «убрал» пьяного с дороги, оказал помощь и поддержку раненому в аварии. Ведь дело не в количестве составленных за смен у протоколов и постановлений, а в душевности. Что бы ни происходило за день, важно не поддаваться негативу, не разочаровываться в окружающих людях. Нужно идти на выручку в сложных дорожных ситуациях. Важно также помнить, что мы спасаем чьи-то жизни, если отдаёмся работе до конца.

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