Ангел-хранитель в погонах. Кто встречает высоких гостей в Пермском крае

— Такая история была у коллег. Экипаж, патрулировавший улицы Кировского района краевой столицы, остановил женщину-водителя и попросил предъявить права. Оказалось, что пермячка никогда их не получала. Буквально через пару минут выяснилось, почему у неё нет удостоверения: у женщины начался приступ эпилепсии (с этим заболеванием за руль нельзя). Сотрудники ДПС в этот момент оформляли протокол. Когда они увидели, что у пермячки конвульсии, стали оказывать первую помощь и буквально вернули её к жизни. Через несколько дней она подала жалобу на госавтоинспекторов за то, что они оформили в отношении неё протокол за езду без прав, представляете?