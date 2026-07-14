Белгородке дали реальный срок за репост публикации украинского волонтера

Суд в Белгородской области вынес приговор в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной в призывах к осуществлению деятельности, подрывающей безопасность России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Ей назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденной на три года запретили администрировать сайты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, не раскрывая имени осужденной.