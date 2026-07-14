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В Зернограде локализовали пожар на мусорном полигоне

Открытое горение на мусорном полигоне в Зернограде локализовали с помощью послойной отсыпки грунтом. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

Открытое горение на мусорном полигоне в Зернограде локализовали с помощью послойной отсыпки грунтом. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

По словам министра, запах гари и дым, на который жалуются жители, вызван тлением сухой растительности на прилегающей территории. Специалисты проводят работы по тушению этих очагов. Ситуация, как отмечается, остается на контроле.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что возгорание сухой растительности на прилегающей к полигону в Зернограде территории спровоцировало тление его окраины. Площадь охваченного тлением участка составляет порядка 100 кв.м.