В России не будут убирать латиницу на дорожных знаках

В России не планируют исключать дорожные знаки с надписями на латинице. Речь идет, например, о Stop, WC, Danger, P и Customs. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.
С 1 марта в стране действует закон, по которому информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. При этом иностранные слова не запрещены, их можно использовать дополнительно. В Росстандарте пояснили, что Россия исполняет международную Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, а также Европейское соглашение к ней. Эти документы устанавливают единые стандарты дорожных знаков.
«Исключение надписей латиницей на дорожных знаках не планируется», -сообщили в Росстандарте.