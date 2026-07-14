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В России не будут убирать латиницу на дорожных знаках

В России не планируют исключать дорожные знаки с надписями на латинице. Речь идет, например, о Stop, WC, Danger, P и Customs.

В России не планируют исключать дорожные знаки с надписями на латинице. Речь идет, например, о Stop, WC, Danger, P и Customs. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

С 1 марта в стране действует закон, по которому информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. При этом иностранные слова не запрещены, их можно использовать дополнительно. В Росстандарте пояснили, что Россия исполняет международную Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, а также Европейское соглашение к ней. Эти документы устанавливают единые стандарты дорожных знаков.

«Исключение надписей латиницей на дорожных знаках не планируется», -сообщили в Росстандарте.

Если такой вопрос все же вынесут на обсуждение, его должны будут рассматривать с участием Минтранса России и МВД.