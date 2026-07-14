В России не будут убирать латиницу на дорожных знаках

С 1 марта в стране действует закон, по которому информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. При этом иностранные слова не запрещены, их можно использовать дополнительно. В Росстандарте пояснили, что Россия исполняет международную Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, а также Европейское соглашение к ней. Эти документы устанавливают единые стандарты дорожных знаков.