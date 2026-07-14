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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub, Google и Apple

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к зарубежным сервисам GitHub, Google и Apple.

В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к зарубежным сервисам GitHub, Google и Apple. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 14 июля, пользователи из России массово жаловались на сбои в работе сайта Google. По данным сервиса Detector404, в пиковый момент за час было зарегистрировано около 1,1 тысячи обращений. Также возникли проблемы с доступом к сервисам Apple и GitHub — при попытке открыть сайты они были недоступны.

Позже сервисы вновь заработали в России.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, не так давно в РФ возобновил работу игровой онлайн-сервис Roblox, который ранее подвергся блокировкам. По данным Минцифры, компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

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