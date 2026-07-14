Эксперт рассказал, что нельзя делать перед процедурой банкротства

При этом банкротство избавляет от кредитов, займов, налогов и коммунальных платежей. Перестают начисляться штрафы, коллекторы не звонят. Ипотечную квартиру можно сохранить через мировое соглашение с банком. Но есть и минусы: после процедуры несколько лет нужно указывать статус банкрота в кредитных заявках. Также нельзя занимать руководящие должности в ряде организаций. Не спишут алименты, пособия по здоровью, долги по зарплате у ИП и те долги, что возникли после подачи заявления. Если должник скрыл имущество или дал ложную информацию, суд откажет в освобождении от обязательств.