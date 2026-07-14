Эксперт рассказал, что нельзя делать перед процедурой банкротства

Финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина в разговоре с NEWS.ru рассказала, что нельзя делать перед процедурой банкротства.
Закон защищает самое необходимое: единственное жильё, предметы обихода и средства в пределах прожиточного минимума. Однако под реализацию могут пойти второе жильё, вклады сверх минимума, доли в бизнесе, ценные бумаги, антиквариат, золото. Исключение — движимое имущество, если оно является источником дохода (например, машина таксиста).
Главный риск, по словам аналитика, — это попытка спрятать активы перед процедурой. Популярный способ — оформить дарственную или продать имущество родственникам. Однако суд это почти всегда расценивает как фиктивную сделку. Итог: активы вернутся обратно в конкурсную массу, а в списании долгов могут отказать.
При этом банкротство избавляет от кредитов, займов, налогов и коммунальных платежей. Перестают начисляться штрафы, коллекторы не звонят. Ипотечную квартиру можно сохранить через мировое соглашение с банком. Но есть и минусы: после процедуры несколько лет нужно указывать статус банкрота в кредитных заявках. Также нельзя занимать руководящие должности в ряде организаций. Не спишут алименты, пособия по здоровью, долги по зарплате у ИП и те долги, что возникли после подачи заявления. Если должник скрыл имущество или дал ложную информацию, суд откажет в освобождении от обязательств.