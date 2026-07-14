Фестиваль «Каникула» в Самарской Третьяковке объединил лекции, концерты и пляжный отдых

А сразу после — тишина. На ту же сцену вышла Роза Хайруллина. Ее перформанс «Пальто как вторая кожа» не нуждался ни в декорациях, ни в спецэффектах. Она вышла в обычном пальто и начала его перешивать, перекраивать, превращать прямо на глазах из строгой вещи в платье, из платья — в накидку, из накидки — в историю. Она была то Тиной Тернер, то «большевичкой», то кем-то неведомым, и каждый зритель видел в этом что-то свое. Я стояла в паре метров от нее, и мне казалось, что ткань дышит. Перформанс закончился — и тут же, без паузы, заиграл «Мегаполис». Олег Нестеров, который днем читал лекции о киномузыке, взял микрофон, и двор взорвался.