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Участок под фонтаном Орфея на Большой Садовой перейдет городу безвозмездно

Власти Ростова-на-Дону намерены передать из областной собственности в муниципальную земельный участок площадью 176 кв. м на Большой Садовой, 170, где расположен фонтан Орфей у Ростовской государственной филармонии. Соответствующий проект решения внесен на рассмотрение городской Думы.

Власти Ростова-на-Дону намерены передать из областной собственности в муниципальную земельный участок площадью 176 кв. м на Большой Садовой, 170, где расположен фонтан Орфей у Ростовской государственной филармонии. Соответствующий проект решения внесен на рассмотрение городской Думы.

Сейчас участок числится в реестре государственного имущества Ростовской области. Сам фонтан, являющийся частью архитектурного облика центральной улицы, уже находится в муниципальной собственности и передан в оперативное управление городскому управлению благоустройства и лесного хозяйства.

Передача земли предусмотрена на безвозмездной основе. Городской Думе предстоит утвердить перечень передаваемого имущества — вопрос включён в повестку очередного заседания. Докладчиком выступит директор департамента имущественно-земельных отношений города.

В случае принятия решения участок перейдёт в собственность муниципалитета, что позволит объединить землю и расположенный на ней объект под единым балансодержателем.