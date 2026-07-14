Синдром дефицита внимания: что такое СДВГ и почему диагноз не приговор

«Ребенок постоянно находится в движении, ему сложно усидеть на месте. И это не связано с какой-то игрой — ему движение необходимо само по себе. Он очень быстро переключается. Взял одну игрушку, поиграл, потом другую. Также он не может долго удерживать свое внимание на чем-то. Ему нужно переключение, он быстро устает. Плюс тяжело успокаивается, долго не может заснуть», — рассказывает Демьяненко.