Синдром дефицита внимания: что такое СДВГ и почему диагноз не приговор

Что такое СДВГ
Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности (СДВГ) — неврологическо-поведенческое расстройство развития, которое возникает в детском возрасте. У патологии есть более десятка симптомов. Самые распространенные — невозможность долго концентрироваться, рассеянность, невнимательность, неусидчивость, вспыльчивость, плохая память. Со стороны кажется, что такой человек будто «летает в облаках».
Врачи выделяют три подвида психического расстройства.
- Первый — с преобладанием дефицита внимания. Человек не может сосредоточиться, рассеян, забывчив.
- Второй — гиперактивный и импульсивный. Когда сложно долго находиться в одной позе и сдерживать эмоциональные порывы.
- Третий — смешанный. Объединяет в себе признаки первого и второго. Встречается чаще всего.
Перечисленные симптомы списывают на особенности характера, обвиняя человека или себя в лени, прокрастинации и конфликтности. На самом деле «виноват» не индивид, а его мозг и нервная система. Согласно Международной классификации болезней, СДВГ относится к гиперкинетическим расстройствам.
В России синдром недостаточно изучен. Не все специалисты о нем осведомлены и знают критерии оценки. Многие не понимают, как диагностировать и лечить заболевание, сообщила РБК семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко. Это приводит к тому, что иногда здоровым детям ставят этот диагноз ошибочно. А тем, кто реально страдает от СДВГ, не оказывается нужная помощь.
Как распознать СДВГ у детей
Некоторые специалисты могут диагностировать СДВГ даже у детей до одного года. Главные признаки — сильная возбудимость и гиперактивность. Младенцы часто плачут, кричат, дергают ручками и ножками, говорит Ольга Демьяненко. У детей более старшего возраста (4−5 лет) синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется уже более явно.
«Ребенок постоянно находится в движении, ему сложно усидеть на месте. И это не связано с какой-то игрой — ему движение необходимо само по себе. Он очень быстро переключается. Взял одну игрушку, поиграл, потом другую. Также он не может долго удерживать свое внимание на чем-то. Ему нужно переключение, он быстро устает. Плюс тяжело успокаивается, долго не может заснуть», — рассказывает Демьяненко.
Ребенку с СДВГ сложно выполнять инструкции, он часто даже не слышит, что ему говорят. Также маленький человек не может вести себя тихо и сдержанно, даже когда повода для беспокойства нет. Он громко разговаривает, громко смеется, кричит.
Насколько распространен СДВГ
Расстройство встречается примерно у 2−10% детей. Данные исследований на этот счет разнятся.
Часть детей «перерастают» этот синдром. То есть психические функции восстанавливаются по мере взросления. Но так происходит не всегда. Во взрослом возрасте синдром присутствует у 2−4% людей, сообщают в своей работе французские исследователи. У более половины людей, у которых в детстве был диагностирован СДВГ, симптомы заболевания сохраняются во взрослом возрасте, уточняет в беседе с РБК Анна Портнова, руководитель отделения детской и подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России.
У выросших людей проявляются те же симптомы, включая, невнимательность, гиперактивность и импульсивность, нарушение эмоциональной регуляции. Если болезнь не лечить, в зрелом возрасте на СДВГ в 80% случаев накладываются другие психические расстройства — тревожные расстройства, расстройства развития нервной системы, связанные с употреблением психоактивных веществ, нарушения сна, синдром беспокойных ног. Таким людям вообще сложно. Все сферы жизни «страдают» от этого заболевания.
Степень влияния СДВГ на человека зависит от его личностных особенностей. Один сможет адаптироваться и будет жить нормально, другой — пойдет по наклонной. Согласно недавнему исследованию, среди молодежи и взрослых правонарушителей содержащихся под стражей в полиции, тюрьмах, учреждениях пробации и судебно-психиатрических заведениях, около 25% страдают СДВГ. Они находятся в неблагоприятном положении в системе из-за того, что симптомы их заболевания не распознаются или неправильно понимаются. Вместо оказания психиатрической помощи к ним применяют дисциплинарные взыскания, что не помогает.
Причины СДВГ
Работа мозга у детей с СДВГ и у здоровых отличается, утверждают ученые из Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова. При психическом расстройстве изменяется энергетический обмен во фронтальных отделах головного мозга. Именно они являются ключевыми звеньями в регуляции поведения и эмоций, а также отвечают за функцию программирования и контроля. Происходит снижение обмена и уменьшение функциональных связей лобных отделов с другими мозговыми структурами. При СДВГ левое и правое полушарие плохо «ладят» друг с другом, связи между ними нарушаются. Отмечаются «несбалансированности отношений регуляторных подкорково-стволовых структур».
Также СДВГ у ребенка может развиться из-за того, что его мама курила при беременности, употребляла алкоголь или наркотики. Расстройство может возникнуть из-за осложнений в родах или хронических болезней матери.
Ученые из Ростовского государственного медицинского университета провели исследование и выяснили, что бесконтрольное использование цифровых технологий в детском возрасте усиливает симптомы СДВГ. А также приводит к повышенной агрессии и раздражительности, замкнутости, неумению контролировать эмоции, повышенному чувству беспокойства, тревоги и страха.
Как лечить СДВГ
Диагноз «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» должны поставить несколько специалистов. Это врач невролог или невропатолог, а также нейропсихолог или клинический психолог и психиатр. Только убедившись в верности диагноза, нужно принимать меры.
Для ребенка важны не только лекарственные препараты, но и правильный психолого-педагогический подход, предупреждает Анна Портнова. По ее словам, хороший педагог посадит такого ученика на первую парту и будет стараться удерживать его внимание. А плохой — отправит на последнюю и будет постоянно делать замечания, усугубив тем самым состояние ребенка.
Также при диагнозе СДВГ эффективна когнитивно-поведенческая терапия, которую проводит психолог или психиатр.
Существуют препараты, которые улучшают работу мозга и активируют функцию внимания. Но в России их зарегистрировано мало. Многих лекарств, которые имеют доказанную эффективность, у нас просто нет, говорит Портнова. И это большая проблема.
Терапия у психолога — более доступный вариант коррекции симптомов СДВГ для россиян. И она достаточно эффективна в большинстве случаев.
Как жить с СДВГ взрослому человеку
Синдром дефицита внимания и/или гиперактивности сохраняется и во взрослом возрасте. Эксперты говорят — к этому состоянию можно адаптироваться, даже без использования медикаментов. Человек с СДВГ может быть успешным как в личной жизни, так и в профессии. Этого можно добиться, контролируя свои привычки, научившись распознавать и использовать свои сильные стороны и контролировать свое поведение.
Например, стопку ненужных бумаг или книг. Чтобы ничего не забыть, можно каждый день составлять список дел. Отличным подспорьем для человека с этим расстройством может стать планировщик дня, календарь на смартфоне или компьютере. Люди с СДВГ любят откладывать дела в долгий ящик. Чтобы этого избежать, руководствуйтесь принципом: если задача может быть выполнена за две минуты или меньше, сделайте это сейчас.
Людям с СДВГ бывает сложно правильно управлять своим временем. Чтобы этого избежать, психологи советуют использовать часы. Когда вы начинаете делать работу, запишите время и произнесите его вслух. Для каждой задачи необходимо выделить определенный временной промежуток. Это легко сделать, используя таймер или будильник. Пусть он срабатывает в регулярные промежутки. Тогда сложнее будет потерять чувство времени — распространенная проблема людей с СДВГ.
Взрослые с синдромом дефицита внимания и/или гиперактивности часто бывают слишком импульсивными. Они перескакивают с одной задачи на другую. Это может помешать работе. Эксперты рекомендуют всегда начинать с самой важной задачи. Главная ошибка — брать слишком большой объем работы. Разбивайте крупные проекты или задания на более мелкие управляемые шаги.
Хорошее питание, много сна и регулярные физические упражнения могут помочь сохранять спокойствие, минимизировать перепады настроения и бороться с любыми симптомами тревоги и депрессии.