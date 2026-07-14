Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронт

Между тем, о грозовом периоде, который, по предварительным данным, может растянуться до 17 июля, предупредили и в Волгоградском ЦГМС. Дожди принесут волгоградцам прохладу. В некоторых районах дневная температура воздуха упадет до +25 градусов. Местами ночами похолодает до +10.