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Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронт

В Гидрометцентре выдали предупреждение о грозах в отдельных районах Волгоградской.

В Гидрометцентре выдали предупреждение о грозах в отдельных районах Волгоградской области. Оно будет действовать до 18−00 ч. 14 июля. Во время гроз также возможно усиление порывов ветра до 20 метров в секунду.

Помимо двух оранжевых уровней погодной опасности, в регионе до 16 июля действует желтый уровень в связи с чрезвычайной пожароопасностью в отдельных северо-западных, северо-восточных и во всех юго-восточных районах области.

Между тем, о грозовом периоде, который, по предварительным данным, может растянуться до 17 июля, предупредили и в Волгоградском ЦГМС. Дожди принесут волгоградцам прохладу. В некоторых районах дневная температура воздуха упадет до +25 градусов. Местами ночами похолодает до +10.