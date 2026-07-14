В Красноярском крае почти 1900 девочек бесплатно привили от ВПЧ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае завершился первый этап пилотной программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).
Прививки получили 1895 девочек. Проект реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке депутатов Законодательного Собрания и финансируется из краевого бюджета.
В 2026 году программа проходит в пилотном формате. За это время специалисты оценивают востребованность вакцинации, а также отрабатывают организацию оказания услуги.
На бесплатную прививку могут рассчитывать дети из многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ВИЧ-инфекцией, а также девочки с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям при наличии медицинского заключения.
Вакцинация проводится в два этапа. Вторую дозу участницы программы получат в начале декабря.
«Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всём мире. Благодарим Губернатора и депутатский корпус за поддержку проекта. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать чёткую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите. Мы внимательно анализируем ход пилотного этапа, чтобы сделать процесс максимально доступным и комфортным для семей края», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
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