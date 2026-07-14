В Красноярском крае почти 1900 девочек бесплатно привили от ВПЧ

«Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всём мире. Благодарим Губернатора и депутатский корпус за поддержку проекта. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать чёткую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите. Мы внимательно анализируем ход пилотного этапа, чтобы сделать процесс максимально доступным и комфортным для семей края», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.