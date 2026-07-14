Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элеваторный комплекс на 71 тысячу тонн зерна продают в Ростовской области

В Ростовской области выставлен на продажу элеваторный комплекс мощностью хранения 41 тысячи тонн.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на продажу выставлен элеваторный комплекс, расположенный в станице Егорлыкской. Объявление о продаже появилось на популярном сайте с объявлениями в июле.

В состав объекта входят элеватор с мощностью хранения 41 тысяча тонн зерна, напольные склады на 30 тысяч тонн, склад продукции объемом одна тысяча тонн и хлебопекарня.

Комплекс оснащен визировочной и центральной лабораториями с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур. Стоимость пакета акций является договорной и будет определяться.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!