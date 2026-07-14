Элеваторный комплекс на 71 тысячу тонн зерна продают в Ростовской области

В Ростовской области на продажу выставлен элеваторный комплекс, расположенный в станице Егорлыкской. Объявление о продаже появилось на популярном сайте с объявлениями в июле.
В состав объекта входят элеватор с мощностью хранения 41 тысяча тонн зерна, напольные склады на 30 тысяч тонн, склад продукции объемом одна тысяча тонн и хлебопекарня.
Комплекс оснащен визировочной и центральной лабораториями с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур. Стоимость пакета акций является договорной и будет определяться.
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