В красноярском аэропорту отремонтировали взлетную полосу и рулежные дорожки

В международном аэропорту Красноярск завершили ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Инвестиции в обновление инфраструктуры составили 89,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На полосе заменили асфальтобетон на участках, где самолеты касаются земли при посадке. Всего обновлено почти 14 тысяч квадратных метров покрытия. Еще на 14 тысячах квадратов устранили эрозию. Демонтировали бетонную обочину с водоотводом, прослужившую 45 лет без капремонта, и залили новую.
На полосе загерметизировали почти 4 километра деформационных швов, на перроне и стоянках — более 5 километров. На рулежных дорожках заменили более 4 тысяч квадратов асфальта. Финальным этапом стала свежая маркировка — обновлены схемы захода на посадку, руления и стоянки на площади более 34 тысяч квадратных метров.
Генеральный директор аэропорта Кирилл Ермаков отметил, что техника и дорожники выходили на смены только ночью, чтобы не нарушать регулярное авиасообщение. Завершить ремонт удалось всего за месяц. Далее планируется ремонт и благоустройство приаэропортовой территории.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.