В красноярском аэропорту отремонтировали взлетную полосу и рулежные дорожки

На полосе заменили асфальтобетон на участках, где самолеты касаются земли при посадке. Всего обновлено почти 14 тысяч квадратных метров покрытия. Еще на 14 тысячах квадратов устранили эрозию. Демонтировали бетонную обочину с водоотводом, прослужившую 45 лет без капремонта, и залили новую.