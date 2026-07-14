ФАС предложила ограничить цены на школьные товары

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них — соответствующие письма были направлены в 18 организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей. Соответствующее письмо ФАС России направила в 18 торговых организаций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение обусловлено сезонным спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году.
Письма были направлены в группы компаний «Мэлон Фэшн груп», Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и ДНС.
В ФАС напомнили, что сети «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и ДНС на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства по предложению ведомства начиная с 2023 года. Это позволило повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране.