Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкино

В материалах также сообщается, что начиная с 2011 года в Москве было построено 732 объекта образования, включая 502 детских сада и 230 школ. Из них за счет городского бюджета — 347 объектов, за счет внебюджетных средств — 385 объектов. В планах на 2026 год открыть в Москве более 60 объектов образования.