Облик гостиницы у Окского съезда утвердили в Нижнем Новгороде

Архитектурный совет согласовал проект специализированному застройщику «Объектстрой». Гостиницу планируется построить на участке в районе Окского съезда и жилого комплекса «Маршал Град», который ранее также возвел этот застройщик. Общая площадь восьмиэтажного здания составит 21,27 тысячи квадратных метров. Сроки начала и завершения строительства в опубликованных материалах не уточняются.