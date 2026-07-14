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Облик гостиницы у Окского съезда утвердили в Нижнем Новгороде

Восьмиэтажное здание площадью более 21 тысячи квадратных метров появится рядом с ЖК «Маршал Град».

Минград Нижегородской области утвердил архитектурный облик новой гостиницы на улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном сайте ведомства.

Архитектурный совет согласовал проект специализированному застройщику «Объектстрой». Гостиницу планируется построить на участке в районе Окского съезда и жилого комплекса «Маршал Град», который ранее также возвел этот застройщик. Общая площадь восьмиэтажного здания составит 21,27 тысячи квадратных метров. Сроки начала и завершения строительства в опубликованных материалах не уточняются.

Ранее сообщалось, что отель с конгресс-холлом у Нижегородской ярмарки обсудят с жителями.