Инженеры ядерного центра построили парусную яхту и спустили ее на воду

В Снежинске двое инженеров ядерного центра построили парусную яхту, и этим летом она уже вышла в первое плавание.
Как сообщает hornrws.com, сотрудники РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина Дмитрий Клещёв и Галина Федотова два года по выходным строили швертбот на озере Синара. Дмитрий давно увлекается парусным спортом, восстанавливал яхты класса «Летучий голландец» и давно мечтал о собственном судне для семейных прогулок.
Супруги нашли в интернете чертежи швертбота «Чиж-2» проекта Игоря Стрелецкого. Однако они сразу начали их переделывать: парусное вооружение от яхты «Кадет» не вписывалось в исходные размерения. Как признаётся Дмитрий, к финалу от оригинального «Чижа» осталась лишь сама идея. Инженеры пересчитали всю конструкцию: разработали собственную модель корпуса, вычертили шпангоуты, транец и форшпигель.
Фото: ВНИИТФ.
Строительство шло поэтапно. Осенью 2024 года был готов корпус. Весной 2025-го работы прервали на парусный сезон, а зимой установили шверт-колодец, оклеили швы стеклотканью и залакировали. Особой ювелирной точности потребовали руль, шверт и банки.
В мае 2026 года яхта, получившая имя «Чайка», была полностью готова. 20 июня она впервые сошла на воду. Швертбот рассчитан на двух взрослых и двоих детей.
— Конструкция получилась гибридной: форма корпуса напоминает «Оптимист», парусное вооружение — от «Кадета», а рулевое устройство — от «Микро», — пояснили специалисты.
Перед спуском строго соблюли традиционный ритуал: бутылка шампанского разбилась о борт «Чайки».