Инженеры ядерного центра построили парусную яхту и спустили ее на воду

Супруги нашли в интернете чертежи швертбота «Чиж-2» проекта Игоря Стрелецкого. Однако они сразу начали их переделывать: парусное вооружение от яхты «Кадет» не вписывалось в исходные размерения. Как признаётся Дмитрий, к финалу от оригинального «Чижа» осталась лишь сама идея. Инженеры пересчитали всю конструкцию: разработали собственную модель корпуса, вычертили шпангоуты, транец и форшпигель.