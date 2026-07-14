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На юге Волгограда задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

В Красноармейском районе Волгограда задержан 36-летний водитель, насмерть сбивший пешехода и скрывшейся с.

В Красноармейском районе Волгограда задержан 36-летний водитель, насмерть сбивший пешехода и скрывшейся с места ДТП. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия случилась на 10 км автодороги «Волгоград-Котельниково-Сальск».

По предварительной информации, 36-летний водитель HAVAL Jolion сбил 35-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части дороги, после чего с места происшествия скрылся.

От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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