Производство без границ. Прикамские компании на Иннопроме-2026

«Усольский калийный комбинат» стал участником XVI Международной промышленной выставки «Иннопром-2026», которая прошла с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Один из ведущих промышленных форумов России собрал более 850 компаний. Заявленная тема события — «Индустрия 360: производство без границ».
В центре повестки.
Пермский края на «Иннопром-2026» был представлен делегацией во главе с губернатором Дмитрием Махониным. По приглашению Минпромторга «Усольский калийный комбинат» разместился на объединённом стенде региона. Компанию представляли начальник управления коммуникаций Елена Емельянова, замруководителя дирекции по закупкам Алексей Першонков и начальник управления технического развития Константин Ключарёв.
По словам Елены Емельяновой, участие предприятия в «Иннопроме‑2026» даёт уникальную возможность продемонстрировать собственную продукцию, выстроить диалог со своей целевой аудиторией, отраслевыми экспертами и представителями органов власти. Это позволяет находиться в центре отраслевой повестки и вносить свой вклад в развитие российской промышленности.
Развитие кооперации.
«Главная цель участия делегации комбината заключалась в продвижении инновационных решений и поиске новых партнёров для расширения промышленной кооперации. Некоторые технические решения, представленные на выставке, для меня были открытием, особенно когда такие решения реализуют предприятия малого и среднего бизнеса», — прокомментировал Алексей Першонков.
Константин Ключарёв отметил практическую направленность форума. Участник представили готовые к внедрению решения и работающую технику.
«Сразу видно, где и как можно применить на производстве промышленные роботы, станки, системы автоматизации», — уточнил специалист.
Перспективы развития.
Организаторы «Иннопрома‑2026» предложили участникам свыше 100 мероприятий, включая форум российских производителей компонентов, стратегические сессии по цифровизации, искусственному интеллекту, робототехнике, а также пленарные заседания с участием премьер‑министров из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.
Делегация «Усольский калийный комбинат» была активным участником деловой программы и провела серию встреч с представителями власти и бизнеса. Сравнение своих разработок с представленными на форуме помогло определить перспективные направления развития, отметили в компании.