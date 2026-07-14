Производство без границ. Прикамские компании на Иннопроме-2026

«Главная цель участия делегации комбината заключалась в продвижении инновационных решений и поиске новых партнёров для расширения промышленной кооперации. Некоторые технические решения, представленные на выставке, для меня были открытием, особенно когда такие решения реализуют предприятия малого и среднего бизнеса», — прокомментировал Алексей Першонков.