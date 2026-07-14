Председатель Липецкого областного суда Александр Карташов ушел в отставку

Александр Карташов родился в 1957 году в городе Светлограде Ставропольского края. В 1982-м окончил Саратовский юридический институт (сейчас — Саратовская государственная юридическая академия). В том же году начал работать судьей Островского городского народного суда. Затем был старшим консультантом отдела юстиции Ставропольского крайисполкома. В 1987—1995 годах занимал пост судьи, а затем председателя Промышленного райсуда Ставрополя. В 1995—2009 годах работал в Ставропольском краевом суде на должностях судьи, председателя судебной коллегии и председателя судебного состава. До назначения в Липецк в 2021 году господин Карташов два шестилетних срока проработал председателем Тверского областного суда.