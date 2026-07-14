В Волгоградской области запаса ГСМ достаточно для уборки урожая

— Налажено постоянное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, с Минэнерго, с поставщиками топлива, в том числе работающими с нашими сельхозтоваропроизводителями по прямым договорам. Ситуация с отгрузкой топлива, остаткам топлива в хозяйствах по каждому из муниципальных районов и в целом по региону ежедневно мониторится областным оперативным штабом, с принятием необходимых решений, — подчеркнул губернатор.