В Воронежской области построят логистический центр Ozon

Ozon продолжает развивать логистическую инфраструктуру в Воронежской области. В 2027 году цифровая платформа планирует открыть третий фулфилмент-центр в регионе площадью свыше 80 тыс. кв.м. по полу. С запуском склада клиенты маркетплейса смогут получать онлайн-заказы в короткие сроки, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и повышать товарооборот. Логистический объект создаст в регионе новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики области.
Технические параметры и запуск нового хаба.
Склад будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. В мезонине логистического центра можно будет разместить порядка 35 млн товаров, а ежедневно такие мощности будут способны обрабатывать около 1 млн заказов. На объекте будет действовать сортировочный центр площадью 20 тыс. кв.м. по полу.
Кроме того, осенью 2026 года планируется открыть в регионе хаб площадью 60 тыс. кв.м. по полу. На складе заказы покупателей будут проходить сортировку по направлениям доставки и передаваться курьерам напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов. Сегодня почти половина всех ПВЗ в регионе находится в малых городах и небольших поселениях Воронежской области.
Действующая инфраструктура в Воронежской области.
В регионе уже работают фулфилмент-центры компании. Один из них площадью около 35 тыс. кв.м. находится в Рамонском районе. На этом складе можно разместить более 5 млн товаров, а ежедневно он способен обрабатывать свыше 200 тыс. заказов.
Логистический центр в селе Александровка Новоусманского района также осуществляет полный цикл обработки заказов. Площадь этого склада составляет около 110 тыс. кв.м., включая сортировочный центр. В мезонине можно разместить более 40 млн товаров, а ежедневно он способен обрабатывать более 900 тыс. заказов.
Рост онлайн-заказов и поддержка местных продавцов.
Совершенствование логистической инфраструктуры в Воронежской области связано с ростом спроса на услуги маркетплейса. По итогам первого полугодия 2026 года количество онлайн-заказов на цифровой платформе в регионе увеличилось на 95% год к году. При этом на каждого покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее.
Около 40% заказов делают клиенты из малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Число заказов из таких населенных пунктов увеличилось в 2 раза год к году, а количество клиентов повысилось на четверть.
С цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес местные производители. В прошлом году для них запустили специальную региональную витрину «Сделано в Воронежской области». Местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине маркетплейса и продвигать их среди более 67 млн активных клиентов по всей стране.