В Воронежской области построят логистический центр Ozon

Кроме того, осенью 2026 года планируется открыть в регионе хаб площадью 60 тыс. кв.м. по полу. На складе заказы покупателей будут проходить сортировку по направлениям доставки и передаваться курьерам напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов. Сегодня почти половина всех ПВЗ в регионе находится в малых городах и небольших поселениях Воронежской области.