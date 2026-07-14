На малой родине Михаила Лермонтова, в Тарханах, прошел юбилейный праздник, собравший тысячи почитателей его таланта

Под сенью вековых лип и вязов шепотом листвы старинного парка музея-заповедника вновь ожила поэзия. Здесь, на малой родине Михаила Лермонтова, состоялся юбилейный праздник, собравший тысячи почитателей его таланта со всех уголков страны. Он прошел под девизом «Под солнцем Родины моей…», приуроченный к Году единства народов России.
Ровно в одиннадцать часов утра над усадьбой поплыл колокольный звон, созывая гостей на благодарственный молебен о мире и дружбе народов в церкви Михаила Архистратига. Впервые на улице, прямо у храма, на большом экране шла трансляция службы, к молитве присоединились сотни людей. После нее по традиции гости направились к часовне Арсеньевых-Лермонтовых, чтобы возложить цветы к месту вечного покоя поэта.
Впервые за 25-летнюю историю награды у нее появилась статуэтка — белый парус и перо как символы мятежности, вдохновения и стремления к неизведанному.
Основные торжества развернулись на территории самой усадьбы. У памятника поэту работал открытый микрофон. В полдень на главной сцене объявили имена лауреатов премии имени М. Ю. Лермонтова. Впервые за 25-летнюю историю награды у нее появилась статуэтка — белый парус и перо как символы мятежности, вдохновения и стремления к неизведанному.
В этом году лауреатами стали Светлана Размыслович из Псковской области, неоднократно выезжавшая на Донбасс, уроженец Новгородской области Роман Сорокин — участник «литературных десантов» на новые территории России, главный редактор журнала для детей «Чердобряк» Марина Танцырева из Пензы. Отмечены также участник специальной военной операции Амир Сабиров — «поэт в погонах» из Омска, а также автор монографии «Фольклоризм прозы М. Ю. Лермонтова» Марианна Дударева из Москвы.
Амир Сабиров на торжественную церемонию вручения Лермонтовской премии приехать не смог, поскольку находится в зоне боевых действий.
«Я нахожусь на военной службе, не вижу мирной жизни уже несколько лет — и, когда праздник приходит в окопы, это очень приятно. Особенно приятно, что поэтическая премия — имени Лермонтова. Для меня с юности этот поэт был смыслообразующим автором. Возможно, это повлияло на выбор моего пути. Я опираюсь на его поэзию в тяжелые моменты», — обратился с экрана к собравшимся лауреат.
Особым подарком для всех пришедших стала концертная программа с участием известных деятелей культуры и искусства: заслуженной артистки РФ Варвары, народной артистки Республики Татарстан Эльмиры Калимуллиной, актеров театра и кино Максима Виноградова и Елены Захаровой и многих других. Гости праздника устраивались прямо на траве, вслушиваясь в их мелодии и поэтические строки.
Смолкли последние аккорды на главной сцене усадьбы Тарханы, разъехались экипажи XIX века, и гости отправились по домам. 55-й Всероссийский Лермонтовский праздник официально завершен, но его теплое послевкусие останется с почитателями его таланта до следующей встречи.
Комментарий.
Юлия Печникова, директор музея-заповедника «Тарханы»:
— В 2026 году Всероссийский Лермонтовский праздник отметил 55-летний юбилей. За годы своего существования он приобрел статус Всероссийского, стал площадкой вручения Премии имени М. Ю. Лермонтова и по праву является одним из ежегодных ключевых событий региона. Особенно важно, что юбилей совпал с Годом единства народов России. В нашем небольшом, если говорить в масштабах страны, но очень атмосферном пространстве усадьбы мы постарались соединить творчество гениального поэта и многообразие культурных традиций разных народов, которые говорят на разных языках, но живут в одной большой стране — России. А имя Лермонтова дорого многим независимо от разделяющих их границ. И мы еще раз убедились в этом, увидев огромное количество посетителей, приехавших на праздник к великому гению русской классики.