На малой родине Михаила Лермонтова, в Тарханах, прошел юбилейный праздник, собравший тысячи почитателей его таланта

— В 2026 году Всероссийский Лермонтовский праздник отметил 55-летний юбилей. За годы своего существования он приобрел статус Всероссийского, стал площадкой вручения Премии имени М. Ю. Лермонтова и по праву является одним из ежегодных ключевых событий региона. Особенно важно, что юбилей совпал с Годом единства народов России. В нашем небольшом, если говорить в масштабах страны, но очень атмосферном пространстве усадьбы мы постарались соединить творчество гениального поэта и многообразие культурных традиций разных народов, которые говорят на разных языках, но живут в одной большой стране — России. А имя Лермонтова дорого многим независимо от разделяющих их границ. И мы еще раз убедились в этом, увидев огромное количество посетителей, приехавших на праздник к великому гению русской классики.