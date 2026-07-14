Почти 9 кг домашней молочки из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода

Почти девять килограммов домашней молочки из Узбекистана отобрали у пассажира в аэропорту имени Чкалова и прямо там сожгли. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовии.