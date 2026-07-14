Почти 9 кг домашней молочки из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода

Почти девять килограммов домашней молочки из Узбекистана отобрали у пассажира в аэропорту имени Чкалова и прямо там сожгли. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовии.
Продукцию транспортировали в ручной клади. Ее ввезли на территорию РФ без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора, без заводской упаковки и маркировки, что противоречит требованиям российского законодательства.
На минувшей неделе сотрудники Россельхознадзора проверили 66 международных рейсов. Как пояснили в ведомстве, такие меры — обычная практика, чтобы в страну не попадала продукция неизвестного происхождения без гарантий безопасности.
Ранее в Нижегородской области выявили 36 партий опасного мяса.