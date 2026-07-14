Год Красной Огненной Козы: характеристика символа 2027 года по восточному календарю

В общении рожденные под знаком Козы проявляют свои лучшие качества. Они внимательно слушают собеседника, боятся обидеть его чувства, всегда могут посочувствовать и поддержать. Даже если представители этого знака не согласны с мнением оппонента, они мягко выразят свою позицию и воздержатся от резких слов. Но стоит отметить, что представители этого знака серьезно относятся к чужим границам и имеют чувство справедливости, поэтому они могут стоять на своем.