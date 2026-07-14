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Почти 9 кг «молочки» уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода

Запрещенную к ввозу молочку из Узбекистана сожгли в крематоре аэропорта Чкалов.

Сотрудники Россельхознадзора за неделю проконтролировали 66 международных авиарейсов в аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Во время досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Узбекистана, специалисты выявили пять партий молочной продукции общим весом 8,85 кг. Продукты были ввезены без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора, заводской упаковки и маркировки. Кроме того, продукция была изготовлена в домашних условиях, что нарушает ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза.

Запрещенную к ввозу молочную продукцию задержали и уничтожили путем сжигания в печи-крематоре аэропорта. Кроме того, за отчетный период специалисты провели ветеринарный контроль девяти домашних животных, вывозившихся в страны Евросоюза, Грузию и Абхазию.

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии.

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