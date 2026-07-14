Почти 9 кг «молочки» уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода

Во время досмотра багажа и ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Узбекистана, специалисты выявили пять партий молочной продукции общим весом 8,85 кг. Продукты были ввезены без ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора, заводской упаковки и маркировки. Кроме того, продукция была изготовлена в домашних условиях, что нарушает ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза.