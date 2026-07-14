В Калининградской области приступили к подготовке нового издания Красной книги

В Калининградской области началась работа над обновлением Красной книги региона. Первое заседание комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов прошло 10 июля в областном министерстве природных ресурсов и экологии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, комиссия была создана приказом министерства от 1 июля 2026 года. В её задачи входит научно-методическое сопровождение ведения Красной книги Калининградской области, а также подготовка экспертных рекомендаций о включении видов в реестр или их исключении из него.
На первом заседании специалисты в области биологии, экологии, ботаники, микологии и лихенологии рассмотрели предварительные списки видов, предлагаемых для внесения в новое издание Красной книги. Эксперты обсудили разделы, посвящённые сосудистым растениям, мхам и водорослям, грибам и лишайникам.
В министерстве отметили, что решения принимаются на основании многолетних научных данных. В частности, участники заседания приняли решения по таким редким видам, как трутовик лакированный, шишкогриб хлопьеножковый и приморница морская.
Кроме того, перечень объектов животного мира, предлагаемых для включения в Красную книгу, уже прошел обязательную процедуру общественного обсуждения на сайте Минприроды России. В течение предусмотренных законодательством 180 дней замечаний и возражений не поступило, поэтому список рекомендован к утверждению.
По итогам заседания комиссия одобрила предварительные перечни видов и утвердила план работы на 2026 год.
Напомним, в марте сообщалось, что власти объявили торги на подготовку второго издания Красной книги Калининградской области. На эти цели предусмотрено более 5,5 млн рублей. Первое издание Красной книги вышло в 2010 году. В него были включены 204 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида животных, растений, грибов и лишайников.