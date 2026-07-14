В Калининградской области приступили к подготовке нового издания Красной книги

Как сообщили в пресс-службе ведомства, комиссия была создана приказом министерства от 1 июля 2026 года. В её задачи входит научно-методическое сопровождение ведения Красной книги Калининградской области, а также подготовка экспертных рекомендаций о включении видов в реестр или их исключении из него.