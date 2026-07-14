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Бастрыкин заинтересовался плохим водоснабжением в селе Красноярского края

Более двух лет жители села получают воду, непригодную для питья.

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался некачественным водоснабжением в селе Большая Косуль Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что более двух лет жители села получают воду, непригодную для питья и бытовых нужд, с низким давлением и перебоями. Обращения в инстанции результатов не дали.

Ранее по этому факту возбуждалось уголовное дело, но его отменил надзорный орган. Сейчас следствие вновь возбудило дело и обжалует предыдущее решение.

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению прав сельчан. Исполнение поручения — на контроле центрального аппарата.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о жилье для семьи ветерана СВО.