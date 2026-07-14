С 15 июля на Дону разрешат охоту на сурков и косуль

Уже в июле охотники смогут добывать два вида животных. Так, охота на сурка‑байбака будет открыта с 15 июля и продлится до 30 сентября 2026 года. На взрослых самцов косули европейской можно охотиться в более короткий период — с 15 июля по 15 августа.