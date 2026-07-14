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С 15 июля на Дону разрешат охоту на сурков и косуль

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области опубликовало на официальном сайте информацию о сроках охоты на отдельные виды млекопитающих в сезоне 2026−2027 годов.

Минприроды Ростовской области опубликовало на своём официальном сайте сроки охоты на ряд видов млекопитающих в сезоне 2026−2027 годов.

Уже в июле охотники смогут добывать два вида животных. Так, охота на сурка‑байбака будет открыта с 15 июля и продлится до 30 сентября 2026 года. На взрослых самцов косули европейской можно охотиться в более короткий период — с 15 июля по 15 августа.

С 1 августа перечень разрешённых к добыче видов расширится: откроется охота на волков и шакалов. Этот сезон станет самым продолжительным — он продлится до 31 марта 2027 года.