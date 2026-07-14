Телеведущая Елена Летучая заявила, что ее неоднократно пытались подкупить

Когда я только-только оканчивала факультет журналистики, у нас было задание снять сюжет на абсолютно рандомную тему. Каждый выбирал тему самостоятельно. Мы должны были полностью как продюсеры договориться, потом как корреспонденты и ведущие снять, потом как редакторы собрать трехминутный сюжет и показать его как выпускную работу. В тот момент я была донором крови и воочию видела, насколько важно, чтобы люди приходили сдавать кровь. Я ходила в РДКБ (Российская детская клиническая больница. — «Газета.Ru»), где дети болеют раком крови, и понимала, что такое распределение времени. Когда ты пошел в кино, потратил три часа и потратил деньги. А тут ты три часа тоже потратил, посмотрел кино по телевизору, сдал кровь и спас жизнь человеку. Для меня всегда было очень важно, как ты распределяешь время и для чего вообще работаешь. Для меня всегда было важно видеть результат. И я решила снять сюжет на тему доноров.