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Плановый останов РТС «Северная» перенесли на 12−25 августа

Плановое отключение горячей воды для потребителей тепловой станции «Северная» в.

Источник: KaliningradToday

Калининграде переносится. Ранее оно было запланировано на период с 5 по 13 августа, но теперь его проведут с 12 по 25 августа включительно.

Причина — большой объём работ по замене изношенных участков трубопровода в городе. Часть потребителей, где есть техническая возможность, переключат на другие тепловые источники — это позволит избежать отключения горячей воды в этих домах.

Полный список домовладений и сроки отключения можно посмотреть в приложенном файле.

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