Плановый останов РТС «Северная» перенесли на 12−25 августа

Калининграде переносится. Ранее оно было запланировано на период с 5 по 13 августа, но теперь его проведут с 12 по 25 августа включительно.
Причина — большой объём работ по замене изношенных участков трубопровода в городе. Часть потребителей, где есть техническая возможность, переключат на другие тепловые источники — это позволит избежать отключения горячей воды в этих домах.
Полный список домовладений и сроки отключения можно посмотреть в приложенном файле.
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