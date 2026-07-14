В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади

— Привокзальная площадь давно нуждалась в комплексном обновлении. Перед нами стоит сложная инженерная задача — интегрировать элементы благоустройства, сохранив при этом логистику. Проект должен быть завершен к сентябрю, — рассказал первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.