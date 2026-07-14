В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади

В Екатеринбурге началась реконструкция привокзальной площади. На участке уже стартовали работы по демонтажу проезжей части и ремонту сети дождевой канализации. Также ведется обновление системы освещения.
— Привокзальная площадь давно нуждалась в комплексном обновлении. Перед нами стоит сложная инженерная задача — интегрировать элементы благоустройства, сохранив при этом логистику. Проект должен быть завершен к сентябрю, — рассказал первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Центральным элементом площади останется памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Именно вокруг монумента будут обустраивать комфортное пространство.
В рамках реконструкции специалисты уложат новое плиточное покрытие на тротуаре вдоль площади, а также обустроят систему видеонаблюдения. Планируется и озеленение территории: на участке будут высажены свыше 50 кустарников и деревьев.
Отмечается, что на время работ организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов были разделены.