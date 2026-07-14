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Калининградцев предупреждают о перерывах в телерадиовещании в среду

Отключения ожидаются с 9:00 до 18:00.

Калининградцев предупреждают о перерывах в телерадиовещании в среду, 15 июля. Отключения ожидаются с 9:00 до 18:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.

В этот день специалисты проведут профилактические работы на оборудовании. В Калининграде временно приостановят вещание пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Маяк», «Радио Орфей», «Радио Гордость», «Радио Орфей», «Русское радио», «Новое радио», «Studio 21», «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ» и «DFM».

«Время проведения работ может измениться. После завершения профилактики телевидение и радио возобновят работу в обычном режиме», — отметили в РТРС.

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