На трех центральных улицах Красноярска высадят почти две тысячи деревьев и кустарников

Сергей Верещагин напомнил, что контроль за ходом работ на улицах исторического центра города ведется ежедневно: «Тем не менее, вопросы к аккуратности подрядчика и обеспечению пешеходной доступности еще остаются. Поручил службе заказчика усилить претензионную работу. Напомню, обновляем центральную часть города в преддверии 400-летия Красноярска. Из 15 поперечных улиц в этом году готово будет 7».