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На трех центральных улицах Красноярска высадят почти две тысячи деревьев и кустарников

Почти 2000 зеленых насаждений появится на трех благоустраиваемых улицах в центре Красноярска, пообещал мэр.

Почти 2000 зеленых насаждений появится на трех благоустраиваемых улицах в центре Красноярска, пообещал мэр.

Работы уже начались. Так, на готовых участках Кирова и Диктатуры Пролетариата специалисты высадили 60 яблонь и спирей. Теперь за ними присматривают и ухаживают.

Также новые растения украсят улицу Сурикова.

Сергей Верещагин напомнил, что контроль за ходом работ на улицах исторического центра города ведется ежедневно: «Тем не менее, вопросы к аккуратности подрядчика и обеспечению пешеходной доступности еще остаются. Поручил службе заказчика усилить претензионную работу. Напомню, обновляем центральную часть города в преддверии 400-летия Красноярска. Из 15 поперечных улиц в этом году готово будет 7».

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