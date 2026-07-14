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Команда Поста № 1 из Красноярска вошла в тройку лучших на сборах Сибири

Команда проекта «Пост № 1» вернулась из Новосибирска с наградами. На открытом региональном сборе постовцев Сибирского федерального округа красноярцы заняли.

Команда проекта «Пост № 1» вернулась из Новосибирска с наградами. На открытом региональном сборе постовцев Сибирского федерального округа красноярцы заняли третье общекомандное место, пропустив вперед лишь команды из Томска и Новосибирска. Организаторы сборов сделали ставку на физическую подготовку и тактику. Красноярская команда показала высокий уровень подготовки, заняв второе место в малой и большой военно-спортивных эстафетах, а также став первыми в соревнованиях по страйкболу, отметили в мэрии Красноярска. Состав красноярской команды в этом году значительно обновился. Для многих постовцев эти соревнования стали дебютом на межрегиональной арене.