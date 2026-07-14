Власти Краснодара опровергли отказы в приёме в 10 класс школы № 96

В предстоящем учебном году в школе № 96 планируется открыть три профильных десятых класса. В одном из них предусмотрена группа универсального профиля. Сейчас администрация учебного заведения связывается с каждым учеником, чтобы выяснить их планы: продолжать обучение в старшей школе или поступать в учреждения среднего профессионального образования.