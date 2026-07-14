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Власти Краснодара опровергли отказы в приёме в 10 класс школы № 96

В социальных сетях распространилась информация о том, что выпускников 9-х классов школы № 96 якобы отказываются зачислять в 10-й класс.

Как пояснили в городском департаменте образования, на протяжении всего учебного года в учреждении проводилась разъяснительная работа с детьми и их родителями. На собраниях, в частности, уточнялся перечень документов, необходимых для подачи заявления.

В предстоящем учебном году в школе № 96 планируется открыть три профильных десятых класса. В одном из них предусмотрена группа универсального профиля. Сейчас администрация учебного заведения связывается с каждым учеником, чтобы выяснить их планы: продолжать обучение в старшей школе или поступать в учреждения среднего профессионального образования.

Подчеркивается, что все учащиеся, изъявившие желание остаться в школе, будут зачислены в 10-й класс.