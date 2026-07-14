Нижегородцев предупредили о рисках при отказе в допуске к счетчикам

Законодательство обязывает проводить осмотр счётчиков и фиксировать контрольные показания — это нужно, чтобы корректно сверять объёмы потребления и начисления. Если собственник не допустит представителя поставщика к прибору учёта, расчёт платы за электричество могут перевести на норматив с повышающим коэффициентом.