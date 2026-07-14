Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о рисках при отказе в допуске к счетчикам

Регулярный контроль показаний помогает жителям избегать переплат и формирования задолженности из‑за неточных данных.

«ТНС энерго НН» информирует жителей Нижегородской области, что для плановых проверок важно обеспечить доступ к приборам учёта электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Законодательство обязывает проводить осмотр счётчиков и фиксировать контрольные показания — это нужно, чтобы корректно сверять объёмы потребления и начисления. Если собственник не допустит представителя поставщика к прибору учёта, расчёт платы за электричество могут перевести на норматив с повышающим коэффициентом.

Контролёры вправе осматривать счётчики и без присутствия владельца — в случаях, когда устройство размещено вне жилого помещения, например на лестничной площадке. При выявлении расхождений между переданными потребителем данными и реальными показаниями счётчика будет выполнен перерасчёт.

Важные детали процедуры проверки:

Работы в многоквартирных домах региона выполняют специалисты ООО «Оранж Технолоджиз».

Жителей заранее уведомляют о визите контролёров — информацию размещают на досках объявлений и в домовых чатах.

Сотрудники при посещении обязаны показать удостоверение или доверенность от «ТНС энерго НН».

Проверка приборов учёта проводится бесплатно.

Регулярный контроль показаний помогает жителям избегать переплат и формирования задолженности из‑за неточных данных.