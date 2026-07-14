Нижегородцев предупредили о рисках при отказе в допуске к счетчикам

«ТНС энерго НН» информирует жителей Нижегородской области, что для плановых проверок важно обеспечить доступ к приборам учёта электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Законодательство обязывает проводить осмотр счётчиков и фиксировать контрольные показания — это нужно, чтобы корректно сверять объёмы потребления и начисления. Если собственник не допустит представителя поставщика к прибору учёта, расчёт платы за электричество могут перевести на норматив с повышающим коэффициентом.
Контролёры вправе осматривать счётчики и без присутствия владельца — в случаях, когда устройство размещено вне жилого помещения, например на лестничной площадке. При выявлении расхождений между переданными потребителем данными и реальными показаниями счётчика будет выполнен перерасчёт.
Важные детали процедуры проверки:
Работы в многоквартирных домах региона выполняют специалисты ООО «Оранж Технолоджиз».
Жителей заранее уведомляют о визите контролёров — информацию размещают на досках объявлений и в домовых чатах.
Сотрудники при посещении обязаны показать удостоверение или доверенность от «ТНС энерго НН».
Проверка приборов учёта проводится бесплатно.
Регулярный контроль показаний помогает жителям избегать переплат и формирования задолженности из‑за неточных данных.