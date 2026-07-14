Жительница Новочеркасска пойдёт под суд за незаконную меддеятельность

В Новочеркасске перед судом предстанет 36‑летняя женщина, обвиняемая в незаконной медицинской деятельности. Следственный комитет РФ по Ростовской области завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 235 УК РФ.
По данным следствия, женщина без медицинского образования и лицензии проводила в арендованном помещении платные сеансы локальной криотерапии. 3 февраля 2026 года в ходе одного из сеансов она по неосторожности нанесла клиентке термическое повреждение мягких тканей — в результате здоровью пациентки был причинён вред.
Доказательственная база признана достаточной: дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.