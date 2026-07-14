Жительница Новочеркасска пойдёт под суд за незаконную меддеятельность

По данным следствия, женщина без медицинского образования и лицензии проводила в арендованном помещении платные сеансы локальной криотерапии. 3 февраля 2026 года в ходе одного из сеансов она по неосторожности нанесла клиентке термическое повреждение мягких тканей — в результате здоровью пациентки был причинён вред.