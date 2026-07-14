На Судостроительной электросамокат на полной скорости врезался в Nissan

В Калининграде электросамокат не поделил дорогу с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП случилось 13 июля в 23:30 на ул. Судостроительная в районе дома № 131. По проезжей части двигался электросамокат под управлением 31-летнего водителя.
На левостороннем закруглении дороги электросамокатчик выбрал небезопасный скоростной режим, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 23-летнего водителя. От удара в легковушке разбилось лобовое стекло.
В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения, отметили в Госавтоинспекции.
В Калининграде 47-летний водитель на автомобиле Chevrolet сбил электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу.