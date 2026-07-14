Продажи новостроек на Дону увеличились на 18%

За первые пять месяцев 2026 года в Ростовской области зафиксировано около 7,1 тыс. сделок купли-продажи жилья в новостройках. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе.