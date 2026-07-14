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188 воронежских семей получили пособие при усыновлении ребенка

На эти цели направлено более 19 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Семьи, взявшие на воспитание ребенка имеют право на получение разовой меры поддержки. На эти цели Отделение Социального фонда по Воронежской области с начала года направило более 19 миллионов рублей. По данным ведомства, пособие уже получили 188 воронежских семей.

Право на получение единовременного пособия имеют россияне, постоянно проживающие в стране. Размер выплаты фиксирован. В нашем регионе в 2026 году он составляет 28 450,45 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Для усыновителей детей с инвалидностью, детей старше 7 лет или братьев и сестер размер пособия 217 384,58 ₽ на каждого.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда или в МФЦ. Для этого потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, решение администрации о передаче ребенка под опеку (попечительство) или решение о создании приемной семьи. Остальные документы специалисты регионального отделения самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также заявление можно подать на портале Госуслуг или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).

Важно подать заявление в течение полугода с момента усыновления, отметили в Соцфонде.

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