188 воронежских семей получили пособие при усыновлении ребенка

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда или в МФЦ. Для этого потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, решение администрации о передаче ребенка под опеку (попечительство) или решение о создании приемной семьи. Остальные документы специалисты регионального отделения самостоятельно запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также заявление можно подать на портале Госуслуг или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).