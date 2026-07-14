Донское нефтехранилище признано банкротом с долгом в 3,4 млрд рублей

Инициатором процедуры банкротства выступило ПАО «Промсвязьбанк» — его требования к компании превысили 261,1 млн рублей (в том числе 214,3 млн рублей основного долга, 46,7 млн рублей процентов и 33,6 тыс. рублей неустойки). Суд удовлетворил требования банка и ввёл процедуру наблюдения ещё в декабре 2024 года; её срок неоднократно продлевали. За это время совокупный объём требований кредиторов вырос до 3,4 млрд рублей.