«Все пугали, что тут дорого»: новичок «Локомотива» сравнила цены в Калининграде и Екатеринбурге

— Пока в целом хороший, дружный коллектив. Посмотрим, что будет дальше. Я не всех девочек знала, для меня процентов 70 — новые люди. С Верой Костючик я играла в «Протоне», Олю Костюкевич знала, немного мы с ней за институт играли, и Иру Капустину. А остальные для меня новые люди, молодые.