Политолог раскрыла главную черту россиян

По словам политолога, невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают героям в зоне СВО. Российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны, и усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу, отметила Федорова. Она также подчеркнула, что президент ведет откровенный диалог с гражданами, не уходит от острых тем и сам их поднимает.