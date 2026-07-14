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Политолог раскрыла главную черту россиян

Политолог Федорова: сплоченность стала национальной чертой россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сплоченность стала национальной чертой россиян и помогает преодолевать трудные времена, а последние несколько лет лишь подтвердили это правило, заявила политолог Анна Федорова.

«Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно (президент России) Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки», — сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.

По словам политолога, невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают героям в зоне СВО. Российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны, и усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу, отметила Федорова. Она также подчеркнула, что президент ведет откровенный диалог с гражданами, не уходит от острых тем и сам их поднимает.

«Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, — ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе», — заключила Федорова.

В понедельник Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» в национальном центре «Россия», где осмотрел выставку проектов движения и пообщался с волонтерами. Президент заявил, что победа безусловно ждет Россию, а сила россиян заключается в умении преодолевать трудности и страхи, что делает их сильнее и позволяет двигаться только вперед.