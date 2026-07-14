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Курянина осудили за донат в тысячу рублей экстремистской организации

Фатежский райсуд Курской области признал 41-летнего местного жителя Михаила Уколова виновным в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», который признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован. Курянина приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты и ограничению свободы на полгода. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Источник: Коммерсантъ

Фатежский райсуд Курской области признал 41-летнего местного жителя Михаила Уколова виновным в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией», который признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован. Курянина приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты и ограничению свободы на полгода. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, Уколов знал статус указанной организации, но все равно в августе 2021 года сделал два перевода на ее банковский счет, открытый в одном из американских банков. Общая сумма доната составила 1 тыс. руб. В суде курянин объяснил свои действия намерением переехать в США. Он посчитал, что финансирование организации будет способствовать получению разрешения на постоянное проживание в Америке.

В суде Уколов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В начале года Кировский райсуд Курской области начал рассмотрение уголовного дела другого жителя региона, который обвиняется по той же статье. Его также судят за финансирование «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

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