Курянина осудили за донат в тысячу рублей экстремистской организации

По версии следствия, Уколов знал статус указанной организации, но все равно в августе 2021 года сделал два перевода на ее банковский счет, открытый в одном из американских банков. Общая сумма доната составила 1 тыс. руб. В суде курянин объяснил свои действия намерением переехать в США. Он посчитал, что финансирование организации будет способствовать получению разрешения на постоянное проживание в Америке.