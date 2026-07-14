Новую точку «Молочной кухни» открыли в парке имени 1 Мая

В нижегородском парке имени 1 Мая открылся киоск «Молочной кухни». Новостью в своих соцсетях поделился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Теперь приобрести продукцию местного бренда можно не только на молочных раздатках и в «Швейцарии», но и в парке Канавинского района. Магазин находится в зоне фуд-корта рядом с детской площадкой. В ассортименте для здорового перекуса есть биолакт, кефир и творог. А также йогурт, сывороточный напиток с малиной и персиком и другие продукты.
Кроме того, по итогам первого месяца лета «Молочная кухня» установила собственный рекорд. Нижегородцы купили более 100 тысяч порций кефира и напитка из шиповника.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на раздатках нижегородской Молочной кухни появились новые продукты.