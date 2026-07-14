Новую точку «Молочной кухни» открыли в парке имени 1 Мая

Теперь приобрести продукцию местного бренда можно не только на молочных раздатках и в «Швейцарии», но и в парке Канавинского района. Магазин находится в зоне фуд-корта рядом с детской площадкой. В ассортименте для здорового перекуса есть биолакт, кефир и творог. А также йогурт, сывороточный напиток с малиной и персиком и другие продукты.