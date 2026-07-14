Уголовное дело возбудили после травмирования нижегородки на конной прогулке

По факту травмирования посетительницы конного клуба в Кстовском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СУ СКР.