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В Ленобласти набирают спасателей в мобильные группы для защиты от беспилотников

В Ленинградской области объявили набор спасателей поисково-спасательных отрядов с последующим заключением контракта резервиста для службы в мобильных огневых группах. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности.

Источник: Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о направлении в зону специальной военной операции. Выполнять задачи предстоит исключительно на территории Ленинградской области.

Подать заявку могут мужчины в возрасте до 62 лет, не имеющие судимости и признанные годными к военной службе по категориям А, Б или В.

На время прохождения сборов за кандидатами сохранят средний заработок по основному месту работы. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей.

За службу на объекте резервистам обещают выплачивать по 100 тыс. рублей в месяц. Аналогичная сумма предусмотрена за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат. Также кандидаты смогут претендовать на дополнительную выплату от Минобороны России, условия предоставления которой определяются в индивидуальном порядке.