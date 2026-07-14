В Ленобласти набирают спасателей в мобильные группы для защиты от беспилотников

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о направлении в зону специальной военной операции. Выполнять задачи предстоит исключительно на территории Ленинградской области.
Подать заявку могут мужчины в возрасте до 62 лет, не имеющие судимости и признанные годными к военной службе по категориям А, Б или В.
На время прохождения сборов за кандидатами сохранят средний заработок по основному месту работы. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей.
За службу на объекте резервистам обещают выплачивать по 100 тыс. рублей в месяц. Аналогичная сумма предусмотрена за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат. Также кандидаты смогут претендовать на дополнительную выплату от Минобороны России, условия предоставления которой определяются в индивидуальном порядке.